今月に入り日本国債価格と円相場が同時に落ち込んだ。日本の通貨政策は緊縮、財政は拡大に方向が分かれてだ。政策のずれが韓国のウォンと債券市場に飛び火がしかねないとの懸念もある。日本の10年物国債利回りが年2％台に近付いた。インベスティングドットコムによると、10年物国債利回りは9日の取引時間中に年1．981％まで上がった。2007年6月18日に年1．99％を記録してから18年ぶりの高水準となった。債券利回りが上がれば債券価