アメリカの経済誌「フォーブス」が「世界で最もパワフルな女性」の3位に日本の高市総理を選出しました。アメリカの経済誌「フォーブス」は10日、「世界で最もパワフルな女性」100人を発表し、3位に高市総理が選ばれました。フォーブスは高市総理について、「強硬な保守派」でイギリス初の女性首相・サッチャー氏を「政治的なロールモデルにしている」と紹介。日本で初めての女性首相が誕生したことを「世襲制や男性優位の政治が長