¡Ö¤Þ¤¿¤«¤è¡ª¡×¤Ê¥Õ¥ê¥²¡¼¥È·×²èÃæ»ß2025Ç¯11·î25Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥é¥óÄ¹´±¤¬¡¢·úÂ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¿å¾åÀïÆ®´Ï¡Ö¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥óµé¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¡×¤Î·×²è¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¤³¤ì¤é¤â¸õÊä¡Ä¡©¡Û¤Ý¤·¤ã¤Ã¤¿¿··¿¥Õ¥ê¥²¡¼¥È·×²è¤Î¡ÖÂå¤ï¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê´Ï¡Ê²èÁü¡ËÆ±³¤·³´Î¤¤¤ê¤Î·×²è¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÆÜºÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¤â¤¬¤ß·¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÐ´Ï¡¦ÂÐÀø¡¦ÂÐ¶õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¤Ì³¤ò¥Ð