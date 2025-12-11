ルフトハンザグループは、新しいブランドアイデンティティを発表した。象徴的な鶴のロゴは変わらないものの、周囲の円はなくなる。新しいフォントと6つの新しいトーンが追加された、地上から空までの高さのグラデーションを表現したカラーパレットを追加した。機体には「Member of Lufthansa Group」の表記を加え、ルフトハンザ以外のブランド名で運航する各社の一体性を示す。すでに160機で導入済みで、今後はラウンジのエントラ