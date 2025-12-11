現地12月10日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第６節で、６位のレアル・マドリーと12位のマンチェスター・シティが、前者の本拠地サンティアゴ・ベルナベウで激突した。立ち上がりからホームチームが押し込むなか、28分にロドリゴがペナルティエリア右から見事に打ち抜き、幸先良く先制点を奪う。９か月もの間マドリーでノーゴールが続いていた24歳のブラジル代表FWにとって、待望の今季初ゴールとなっ