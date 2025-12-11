きょうは、低気圧や前線の通過に伴い、北日本や日本海側で天気が崩れるでしょう。午前中は、北海道や東北北部で雨や雪となり、午後は、前線が通過するため、北〜西日本の日本海側まで雨雲が広がるでしょう。九州や沖縄でも雨の降る所がありそうです。沿岸部を中心に風も強まるでしょう。関東でも午前中は雲が多くなりますが、午後は晴れ間が広がり、東京は１５℃まで気温が上がる予想です。その他の地域でも、きょうは全国的にきの