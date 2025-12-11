アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は10日、政策金利を0.25％引き下げることを決めました。利下げは3会合連続です。FRBは10日、金融政策を決定する会合で政策金利を0.25％引き下げ、3.5％から3.75％にすると発表しました。利下げは3会合連続となります。また、政策金利の見通しでは来年の利下げ回数が1回になるとの想定が示されました。FRB・パウエル議長「短期的にはインフレリスクは上方へ、雇用リスクは下方へ