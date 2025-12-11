２年時は２区、３、４年時は３区で区間賞を獲得した竹澤健介は在学中に世界大会の日本代表の座ももぎった photo by YUTAKA/アフロスポーツ箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡連載05：竹澤健介（早稲田大／2006〜09年）いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラ