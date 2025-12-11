「ケルト」といえば、ヨーロッパの古くて不思議な魅力がある文化を思い浮かべるだろう。独特の癒しをもたらすケルト音楽、ケルトの伝承をモチーフにしたゲームやファンタジー小説、アニメなど、日本でも多くの人々を引き付けている。しかし、ケルトとはいったい何なのだろう。あらためてその根源から問い直す野心作が刊行された。ケルトって、そんなに都合がいいもの？新刊『ケルトとは何か』（講談社選書メチエ）の冒頭で、著者の