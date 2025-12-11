勝負強い人と弱い人はどこが違うのか。サイバーエージェント創業者の藤田晋氏は、麻雀でもプロ顔負けの腕前を持つことで知られる。最新刊『勝負眼』（文藝春秋）を書いた藤田氏は「麻雀の世界ではよく『運7割、実力3割』と言われる。ビジネスでも、自分にコントロールできる『3割』をどれだけ徹底できるかに全てが懸かっている」という――。（第1回／全2回、聞き手・構成＝ノンフィクション作家・稲泉連）撮影＝遠藤素子サイバー