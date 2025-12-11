デーブ・スペクターとウエストランド井口の毒舌＆悪口コンビ今年の「新語・流行語大賞」が決まった！だが、これにはちょっと納得できない。なぜなら、もっと世間を騒がせた言葉があるからだ。そこでデーブ・スペクターとウエストランド井口の毒舌＆悪口コンビに本家を超えた"裏"流行語大賞を決めてもらった！＊＊＊【特別協賛社が変わって、心機一転したはずなのに】デーブ・スペクター（以下、デーブ）元気ー？ウエス