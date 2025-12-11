前編記事『欧州企業の3社に1社が“脱中国”に動き出し…レアアース規制で日本を威圧するも実は残念な中国経済』で見てきた通り、レアアースの輸出遅延など、このところ中国は日本への経済威圧を続けている。こうした安全保障と経済を絡めるお得意の手法で国際社会のなかで影響力を強める中国。しかしながら、欧州を中心に反発の動きもみられ、脱中国を検討する企業が増えているという。中国経済は疲弊の一途をたどっている。習近平