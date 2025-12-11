NHK「ばけばけ」では、江藤県知事（佐野史郎）の娘リヨ（北香那）が、小泉八雲をモデルにしたヘブン（トミー・バストウ）の心を射止めようと奔走している。実在の知事のモデル籠手田安定は、娘にどんなまなざしを送っていたのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などから史実に迫る――。ラフカディオ・ハーンの肖像（写真＝『The World's Work』／PD US／Wikimedia Commons）■モデルの県知事は「風格ある剣豪」籠手田安定