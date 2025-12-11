º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ÄÀÄ³ØÂç¤Ç29Ç¯´Ö»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿²Ï¸¶°æÀµÍº»á¤Î¡Ö¿­¤Ð¤¹¡×»ØÆ³1987Ç¯¤«¤é·×29Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀÄ»³³Ø±¡Âç¹Å¼°ÌîµåÉô¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤¿²Ï¸¶°æÀµÍº»á¡£ºßÇ¤Ãæ¤ËÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°Àï¤Ç12ÅÙ¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç4ÅÙÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾­¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é¸Î¶¿¤Î·²ÇÏ¤Ç¡Ö²Ï¸¶°æÀµÍºÌîµå¶µ¼¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè2²ó¤Îº£Ç¯¤Ï12·î6Æü¤Ë¹âºê»Ô¤ÎµÈ°æÃæ±û¸ø±àÌîµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤Î86Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£±¿±Ä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î