前編記事『農林族議員や農協関係者が大喜び！「おこめ券担当大臣」鈴木憲和農水相が進次郎の「コメ農政改革」を白紙撤回した理由』に続き、高市政権のコメ農政を考える。失言大臣が復活！農林族議員も勢いづいている。今夏に立ち上がった「自民党農業構造転換推進委員会」では、「コメは売るほどある。買ったことがない」などと国民の神経を逆撫でする発言をして農相を更迭された自民党農林族議員の重鎮、江藤拓氏が委員長として完