車いすテニスで生涯ゴールデンスラムを達成した愛知県一宮市出身の小田凱人選手の祝賀会が行われました。小田選手は今年9月に全米オープンで初優勝し、テニスの四大大会とパラリンピックを制する「生涯ゴールデンスラム」を史上最年少で成し遂げました。10日夜、名古屋市内のホテルでは所属の東海理化が主催して祝賀会が行われ、およそ600人が集まりました。小田選手：「沢山の方が来て頂きビックリしてい