今夏、私たちはジョージアの首都・トビリシを訪れ、ジョージア映画界の「レジェンド」3監督にお話をうかがうことができた。そこでいただいたお話は、ジョージア映画の草創期からの歩み、ソ連時代の抑圧、さまざまな巨匠たちの活躍、女性映画人たちの躍動、映画教育の現在など、多岐にわたるものとなった。（取材：滝本龍／若林良構成：若林良通訳・取材協力：児島康宏監修：はらだたけひで資料提供：(一社)コミュニティ