突然ですが、「コスパ」が何の略か知っていますか?「コスパ最強」とかよく耳にする…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「コストパフォーマンス」でした！「コスパ」とは「コストパフォーマンス」の略で、支払った費用に対して得られる満足度や効果の大きさを示す言葉です。一般的に、同じ金額を使う場合、より高い品質・量・サービスが得られるものを「コスパが良い」と表現します。例えば、安価なのに耐久性が高い商品