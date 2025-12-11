タイムラインに流れていく美術作品展覧会や美術作品との出会い方が変わりつつある。かつて私たちは、美術館に足を運んで「初めて」作品と出会っていた。しかしいま、多くの鑑賞者は作品に「出会って」から「美術館へ向かう」。作品と鑑賞者の最初の接点は、現場ではなくSNSのタイムライン上に移動した。この傾向は現代美術でとくに顕著にみられる。たとえば、東京都現代美術館で開催された「坂本龍一｜音を視る 時を聴く」展（2024