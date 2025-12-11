12月8日に青森県で発生した震度6強の地震。発生は深夜でした。暗い中での避難や寒さ対策など、私たちはどんな備えをしておくべきなのでしょうか。 ■訓練「ロープ引け！」10日、佐賀県の警察学校で行われていたのは、救助用ロープを使用した災害対応の訓練です。佐賀県警や長崎県警の機動隊などおよそ40人が参加し、屋上などの高所に取り残された人を救助する想定で行われました。■佐賀県警 機動隊・長健二 中隊長