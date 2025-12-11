「ただちに命を守る行動をとってください」「東日本大震災を思い出してください」津波警報が発令されたことを受け、各局のアナウンサーは緊迫感のある強い口調で避難を呼びかけ続けた。青森県東方沖を震源とした最大震度6強の巨大地震だが、本当の恐怖はこれからなのかもしれない──。 【写真】北海道・三陸沖後発地震の注意が必要な対象自治体。他、14年前、東日本大震災時の巨大津波なども12月8日夜11時15分頃、青森県東