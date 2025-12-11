純国産ドローン製造へ日本経済新聞に12月1日以降、今日までに3回も記事で取り上げられた米国の超大物テック経営者がいる。その人物の名前はピーター・ティール（Peter Thiel）氏である。同紙表記では必ず形容句「著名投資家の」が付き、「著名投資家のピーター・ティール氏」と報じられる。ティール氏（59歳）は各メディアで「米シリコンバレーの神様」、「テクノ・リバタリアンの象徴」などと称されるので、ご存知の方も少なくな