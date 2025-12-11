高市早苗首相（64）が日本初の女性総理となって早2か月が経とうとしている。「台湾有事は存立危機事態になりうる」との発言をきっかけに、日中関係に緊張が走っている真っ最中だが、国民からの期待は依然高いようだ。報道各社による11月の世論調査では6〜7割と、発足直後とおおむね変わらない支持率をキープしている。【秘蔵写真】今から25年前、首相官邸に入る若かりし頃の高市早苗首相（全身）。スカート丈は膝上。バイクにま