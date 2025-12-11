Á´¹ñ¤Î½Ð»ñ¼Ô¤¬ÊÖ´Ô¤òµá¤áÄóÁÊÉÔÆ°»ºÅê»ñ¾¦ÉÊ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç²È¤µ¤ó¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¶¦À¸¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÇËöËâ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À®ÅÄ¶õ¹Á¶á¤¯¤ËÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤ò·úÀß¤¹¤ë¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÅÄ¡×¤¬¡¢ÃÏ¼ç¤Ç¤¢¤ëÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤Î¡Ö11·îËö¤ò´ü¸Â¤È¤¹¤ëÄÂÂß¼Ú·ÀÌó±äÄ¹¤ÎÉÔµö²Ä¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÜºÃ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÁ´¹ñ¤Î½Ð»ñ¼Ô1191¿Í¤¬½Ð»ñ¶â114²¯±ß¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤ÆÄóÁÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áí³ÛÌó2100²¯±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ëÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£Ìó4Ëü¿Í¤Î½Ð»ñ