ルノー5のプラットフォームを活用米国の自動車メーカーであるフォードが、フランスのルノーとの戦略的提携を発表した。ルノーのEV専用プラットフォームをベースとした、少なくとも2車種の「低価格」EVを発売する計画だ。【画像】気合を入れて送り出したフォード最新EV【エクスプローラーとカプリを詳しく見る】全54枚このEVシリーズの第1弾は2028年初頭に登場する予定で、フォードの大人気ハッチバック『フィエスタ』の後継車と