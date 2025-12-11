年末が近づき、家の中をすっきりさせる大掃除や断捨離の季節。インナーの買い替え時期を迷っている方も多いのでは？グンゼが行った調査によると、なんと82％の人が2年以上同じインナーを使っているとのこと。そんなインナーも、機能劣化や見た目の変化が気になる頃。今回は、インナーの買い替えサインと、冬にぴったりなおすすめアイテムを紹介します。新しいインナーで、快適な冬を迎えましょう