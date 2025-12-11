【ニューヨーク共同】米ニューヨークの連邦地裁は10日、少女らの性的人身売買罪で2019年に起訴され自殺した富豪エプスタイン氏について、大陪審の起訴資料の公開を許可した。大陪審の資料は原則非公開だが、今年11月にエプスタイン氏の関連資料の公開を義務付けた新法が成立し、司法省が要請していた。米メディアが伝えた。今月9日には、エプスタイン氏の交際相手だったマクスウェル受刑者に関する大陪審の起訴資料の公開も許