3列7人乗りルミオン、装備強化で存在感アップ2025年11月24日、トヨタ南アフリカ法人はコンパクトミニバン「ルミオン」の2025年型マイナーチェンジモデルを発表しました。新装備や改良点に注目が集まり、ユーザーからも多数の反響が寄せられています。【画像】超カッコいい！ トヨタ“新型コンパクトミニバン”「ルミオン」を画像で見る！（60枚）ルミオンと聞けば、国内では2007年に登場し2015年に生産終了となった「カロー