今年1月、岐阜県海津市で無免許で車を運転した上、乗用車と衝突して運転手の男性にケガさせそのまま逃げたとして、ベトナム国籍の男が逮捕されました。逮捕されたのは、ベトナム国籍の無職、ルオン・ドゥック・ヒエウ容疑者(24)です。警察によりますと、ルオン容疑者は今年1月、無免許で運転中に海津市平田町の堤防道路で、会社員の男性(44)が運転する乗用車に衝突し、足に軽いケガを負わせたにもかかわらずそのまま逃走した