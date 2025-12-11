●天気は下り坂。昼過ぎから夕方ごろまで急な雨や雷の発生に注意を●日中は気温が高めも、夜は北風の影響でヒンヤリ空気に。厚めの服を着てしっかり対策を●あす12日(金)は一時天気回復も、日中も冬らしい寒さに＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 昨夜からこの時間にかけて、日本列島を覆うように大陸から厚い雲が広がってきています。 この先、低気圧が北日本方面へ進む予想ですが、この低気圧から大きく伸びる前線がきょう11日(木)の