あなたの今日の運勢はどうなっている？どんなラッキーな出来事が起こる？12星座占いランキングでさっそくチェック!!すべての星座の運勢を見る★第1位……牡牛座あなたの愛が、相手の愛を呼ぶ日。相手に対する想いが内側から自然と湧いてきそう。その温かい想いは、ためらわずに言葉や行動に移してみてください。あなたのまっすぐな愛情表現が、相手の心の奥に眠っている深い愛を引き出すきっかけになるでしょう。★第2位……山