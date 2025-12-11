【ニューヨーク共同】10日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反発し、前日比497.46ドル高の4万8057.75ドルで取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）が追加利下げを決めたことが好感され、買い注文が膨らんだ。前日終値からの上げ幅は一時630ドルを超えた。FRBはこの日の連邦公開市場委員会（FOMC）で主要政策金利を0.25％引き下げることを決定。米長期金利も低下傾向となり、幅広い銘柄に買い注文