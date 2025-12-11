ABEMA（アベマ）は、24日午後8時30分より特別番組『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』を無料生放送することを発表した。“二次会”企画『声優と夜あそび大忘年会2025 二次会』も「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて独占生放送される。【写真】年間やらかし大賞の候補者…『声優と夜あそび 忘年会』出演者ビジュアル『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』は、業界初のABEMAオリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』