◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)大会まで1か月を切った102回目を迎える箱根駅伝。現在2連覇中の強豪・青山学院大の原晋監督が恒例となる唯一無二の作戦名を高々と掲げました。10日に記者会見が行われ、監督・選手たちが一堂に会す中、今年の意気込みを聞かれた原監督は自身が現在ハマっているゴルフにたとえ「バーディーやホールインワンをする存在が黒田朝日」と前回大会、花の2区で従来の区間記