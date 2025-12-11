三重県四日市市の中学校で、授業中に中学2年の少年が男性教員に暴行を加えたとして逮捕されました。逮捕されたのは、四日市市の中学2年の少年(14)です。警察によりますと、少年は10日午後2時すぎ、四日市市内の中学校の教室で授業中に男性教員(30代)の右胸を突き飛ばした上、追いかけていき後ろから足を蹴った疑いです。少年は、騒ぎを聞いて駆け付けた別の教員らに取り押さえられました。男性教員は、昼休みに少年が同