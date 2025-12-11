ドル円、１５５円台に下落ＦＯＭＣを受けて終盤にドル安が強まる＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、午後のＦＯＭＣを受けて、終盤にドル安が強まった。ドル円も１５５円台に下落。ＦＯＭＣの結果は予想通りに０．２５％ポイントの利下げを実施した。注目のＦＯＭＣ委員の金利見通し（ドット・プロット）は、中央値で来年は１回の利下げを見込んでいる。ただ、短期金融市場では２回の利下げ織り込みで変わらず。 一