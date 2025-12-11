サンリオは１０日、同社の歴史や創業者の辻信太郎名誉会長（９８）の足跡をたどる記念館を来年４月に山梨県甲斐市にオープンすると発表した。ハローキティなど同社のキャラクターに関連する資料を展示するほか、ギフトショップもあり、ファンが集まり、楽しめる施設を目指す。サンリオが常設の記念館を開くのは初めて。記念館の名称は「山梨いちごの王さまミュージアムサンリオ創業者辻信太郎記念館」となる。事前予約制で