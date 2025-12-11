◇福間女流6冠将棋連盟の“産休ルール”見直し求め会見8つのタイトル戦を1年間で滞りなく開催しなければならない連盟の立場は十分理解できるが、妊娠＝失冠を強いられる今回の規定は、当事者にとってあまりに冷酷だ。福間女流6冠が口にした「絶望的」という単語の意味はひとしきり重い。そもそも、福間が複数の弁護士同席下で記者会見を開催する事態となったのはなぜか。背景には連盟内の奇妙な「しきたり」があるのではと