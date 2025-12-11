本日12月11日（木）の『林修の今知りたいでしょ！』2時間スペシャルは、「インフルエンザ＆高血圧＆冬太り…冬の悩みを解消する三大発酵食品 ヨーグルト＆キムチ＆チーズはやっぱりスゴいぞ！SP」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！例年以上に早くから猛威を振るっているインフルエンザをはじめ、寒さによる高血圧や脳卒中、心筋梗塞、さらには食べすぎや運動不足による冬太りなど、冬はさまざまな健康リスク