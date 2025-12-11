※2025年10月撮影トップ画像は道路の反対側「鰭ヶ崎4号公園」。公園の中に、何か建屋と看板があります。※2025年10月撮影「市指定有形文化財鰭ヶ崎三本松古墳の碑（下総國鰭崎邨古冢碑）」と名称パネルがあります。※2025年10月撮影看板は鰭ヶ崎三本松古墳の碑（下総國鰭崎邨古冢碑）です。※2025年10月撮影内容を写します。「流山市指定有形文化財第29号鰭ヶ崎4号公園には、かつて市内最大の前方後円墳「鰭ヶ崎三本松古墳（6世