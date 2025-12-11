UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 ビルバオとパリ・サンジェルマンの試合が、12月11日05:00にサン・マメスにて行われた。 ビルバオはゴルカ・グルセタ（FW）、ニコ・ウィリアムズ（FW）、オイアン・サンセト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、セニー・マユル（MF）、ブラッドリー