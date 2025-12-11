韓国国内の雇用市場で奇異な数字が出た。10月の失業率が「2.2%」というものだ。これは経済協力開発機構（OECD）加盟国の中で最も低い水準であり、数値だけで見れば事実上の「完全雇用」に近い。【解説】仕事も就活もしない“若者ニート”が韓国で増え続ける理由しかし、現場の体感温度は氷点下だ。「史上最大級の雇用好調」という政府の自評の陰で、意欲を失い労働市場を離脱した73万人の「雇用透明人間」が隠れているからだ。彼ら