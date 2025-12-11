UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 レアル・マドリードとマンチェスター・シティーの試合が、12月11日05:00にサンティアゴ・ベルナベウにて行われた。 レアル・マドリードはビニシウス・ジュニオール（FW）、ゴンサロ ガルシア・トーレス（FW）、ロドリゴ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマンチェスター