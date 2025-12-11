UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 ベンフィカとナポリの試合が、12月11日05:00にエスタディオ・スポルト・リスボア・ベンフィカにて行われた。 ベンフィカはフラニョ・イバノビッチ（MF）、ヘオルヒー・スダコフ（MF）、レアンドロ・バレイロ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するナポリはノア・ラング（FW）、ラスムス・ホイルンド（FW）、ダビ