磁気研究所は12月上旬、同社の「HIDISC」ブランドから「ソーラーパネル付きモバイルバッテリー」「多機能ラジオ」の2製品を公式サイト、全国のホームセンターや量販店で発売する。●ソーラー蓄電や手回し発電 ライトも付いて緊急時に役立ついずれの製品も、ソーラー充電に対応するなど、災害時に役立つ機能を充実させているのが特徴だ。用途に合わせて選べる2モデル ソーラー蓄電で電源なくても充電できるように「ソーラーパ