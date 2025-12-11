櫻坂46の13thシングル「Unhappy birthday構文」の“BACKSメンバー”によるライブ『13th Single BACKS LIVE!!』が、12月9日・10日に神奈川・ぴあアリーナMMで開催された。ライブでは、今回初めてBACKSセンターとなり本公演で座長を務めた三期生・谷口愛季の愛されエピソードがメンバーから語られる場面もあった。【ライブ写真36点】鳥肌ものの表情…圧巻のステージを披露した櫻坂46序盤のMCパートでは二期生で先輩の大沼晶保か