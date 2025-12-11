中途半端な“出稼ぎ歌手”ではなく、本腰を入れて歌手になりたいと決めた時、CBSソニーの若松宗雄プロデューサーに「日本一の芸能プロダクションを紹介する」と連れて行かれたのが「バーニングプロダクション」でした。1988年の夏です。赤坂にある普通のマンションの一室に入ると、少し怖そうな顔の男性がソファに座っていました。夏で暑かったのか、ズボンの片方の裾を膝までたくし上げていました。その方が周防郁雄社長でした