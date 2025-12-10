Image: ギズモード・ジャパン generated with Gemini この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。本日のテックな答え合わせ予言的中度：★ロストテクノロジー度：★再評価度：★2015年秋に発売された、AppleのMagic Mouse 2（Lightningモデル）。ひっくり返して