●有頂天になっている久部に「八分坂を出ましょう」 三谷幸喜のオリジナル脚本で、1984年の渋谷「八分坂」という商店街を舞台にした群像劇のフジテレビ系ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』(毎週水曜22:00〜 ※TVer、FOD、Netflixで配信)の第10話が、10日に放送された。今回は、ついに支配人となった久部三成(菅田将暉)の行く末と、蜷川幸雄演じる小栗旬について語ってみたい。(左から)菅田将暉、小栗旬