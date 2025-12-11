【モデルプレス＝2025/12/11】映画『ロマンティック・キラー』（12月12日公開）で、上白石萌歌とともにクアトロ主演を務めるなにわ男子の高橋恭平（たかはし・きょうへい／25）、INIの木村柾哉（きむら・まさや／28）、FANTASTICSの中島颯太（なかじま・そうた／26）にモデルプレスがインタビュー。互いの役柄の印象から、撮影現場のエピソード、さらには「1番ロマンティックなのは誰？」「自分がヒロインだったら誰を好きになる？